Власти Бразилии могут привлечь армию для тушения пожаров в Амазонии

23 августа 2019 17:55 (UTC+04:00)

Президент Бразилии Жаир Болсонару допускает возможность привлечения военных для борьбы с масштабными лесными пожарами в Амазонии. Об этом политик заявил в пятницу, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с бразильским законодательством, глава государства может принять декрет об обеспечении законности и правопорядка, что позволяет задействовать ресурсы вооруженных сил. Ранее к таким мерам прибегали в 2017 году для борьбы с разгулом организованной преступности в Рио-де-Жанейро и обеспечения безопасности на выборах в северном штате Амазонас. "Тенденция намечается именно такая, сегодня утром мы все решим", - ответил Болсонару на вопрос журналиста о намерении аналогичным образом привлечь Минобороны к борьбе со стихией.

В четверг бразильский лидер заявил, что у его страны недостаточно ресурсов для борьбы с лесными пожарами в регионе. Свою помощь в тушении горящих "легких планеты" предложили Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Чили и Эквадор. Обеспокоенность в связи с пожарами выразил Генсек ООН Антониу Гутерриш, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости обсуждения этой чрезвычайной ситуации на саммите Группы семи (G7) в Биаррице.

22 августа власти Бразилии приняли решение о создании кризисного штаба в связи с пожарами в Амазонии. Как ожидалось ранее, совещание должно пройти в пятницу во второй половине дня.

По последним данным бразильского Национального института космических исследований (Inpe), с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 76 тыс. случаев по состоянию на 22 августа.

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