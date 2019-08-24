Выпущенные КНДР снаряды пролетели 380 км и достигли высоты в 97 км

Выпущенные КНДР снаряды преодолели расстояние в 380 километров и достигли максимальной высоты в 97 километров, передает агентство Ренхап со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили военные, предполагается, что КНДР провела запуск двух баллистических ракет малой дальности. Снаряды были запущены в 6.45 и 7.02 по местному времени из провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря.

Как ранее сообщило агентство, власти Японии также полагают, что Северная Корея произвела запуск баллистических ракет.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели 30 июня в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами третью по счету встречу, договорившись начать рабочие контакты по денуклеаризации. Переговоры пока задерживаются из-за военных учений США и Южной Кореи, а также ракетных пусков КНДР.

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