Грузовик наехал на группу школьников на юге Китая

5 сентября 2019 10:27 (UTC+04:00)

Один школьник погиб, еще трое получили травмы в результате ДТП с участием небольшого грузовика, наехавшего на группу учащихся в уезде Бобайсянь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По его данным, дорожное происшествие произошло в среду. Полиция уже задержала водителя, все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. Состояние двух школьников оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы выясняют детали ДТП, ведется следствие.

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