Глава МИД Японии Таро Коно может занять пост министра обороны

Нынешний глава МИД Японии Таро Коно в ходе намеченных на 11 сентябре перестановок в правительстве может занять пост министра обороны вместо Такэси Иваи. Об этом в воскресенье сообщила газета Sankei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ее источников, Коно получил высокую оценку от премьер-министра страны Синдзо Абэ за его действия в условиях торговых и политических разногласий с Южной Кореей. Кроме того, министр за время своей работы с августа 2017 года наладил плотный контакт с госсекретарем США Майклом Помпео.

Основной задачей на посту главы оборонного ведомства для Коно, как отмечает издание, должно стать поддержание двустороннего стратегического сотрудничества с США и - в трехстороннем формате - с Южной Кореей. Недавно Сеул вышел из договора с Токио о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), который предусматривает обмен разведывательными данными между двумя странами, в том числе по КНДР. В Японии рассчитывают, что взаимодействие с Республикой Корея в этой сфере в конечном итоге возобновится.

Свои портфели почти наверняка сохранят два ключевых члена правительства - глава Минфина и вице-премьер Таро Асо, а также генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, которые неизменно входили в состав кабинета с момента начала второго премьерского срока Абэ в 2012 году. Вместе с тем, как ожидается, в ходе предстоящих перестановок свой пост может покинуть министр экономики, торговли и промышленности страны Хиросигэ Сэко, который также курирует экономические отношения между Токио и Москвой,

Также в рамках перестановок премьер должен поменять генерального секретаря Совета национальной безопасности Сётаро Яти. Новым руководителем ведомства станет Сигэру Китамура, в настоящее время являющийся директором управления разведки и исследований при кабинете министров страны.

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