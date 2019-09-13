Токио выразил Пхеньяну протест из-за инцидента в исключительной экономической зоне Японии

Власти Японии по дипломатическим канала выразили Пхеньяну протест из-за инцидента, произошедшего в исключительной экономической зоне Токио в водах Японского моря. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в конце августа к японскому рыболовецкому судну, которое вело промысел в исключительной экономической зоне страны, на большой скорости подошел скоростной катер с флагом КНДР на борту и в опасной близости совершил несколько маневров. Японские рыбаки по рации сразу вызвали береговую охрану Японии.

Прибыв на место, японские сторожевики зафиксировали северокорейский скоростной катер и еще одно судно под флагом КНДР. Сообщается, что в скоростном катере находились трое людей в камуфляже - один из них вел видеосъемку, а еще один направил на японских военнослужащих винтовку, но выстрелов не произвел.

"По дипломатическим каналам мы направили протест северокорейской стороне в связи с инцидентом", - отметил Суга. Он подчеркнул, что береговая охрана Японии продолжит активное патрулирование исключительной экономической зоны в Японском море, направленное на пресечение нелегального промысла в нем других стран.

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