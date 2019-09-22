Более 100 человек пострадали при землетрясении в Албании

22 сентября 2019 15:43 (UTC+04:00)

Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал издания Albanian Daily News.

Первый подземный толчок зафиксирован в субботу в 14.04 по времени UTC. Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Через несколько минут, в 17.15 мск, произошёл толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1. В ночь на воскресение толчки меньшей силы продолжились.

"По данным медиков всего за медпомощью обратились 105 человек. Подавляющее большинство из них отпущены домой. Семеро остались в больнице в Тиране и трое в Дурресе", - передает портал издания.

Сообщалось, что в субботу здания в Тиране тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, особенно сильно пострадали дома в прибрежном городе Дуррес.

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