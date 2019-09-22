Моди назвал Трампа великим американским президентом и настоящим другом Индии

22 сентября 2019 23:00 (UTC+04:00)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди считает Дональда Трампа великим американским президентом и подлинным другом Индии. Такую оценку Моди озвучил в воскресенье во время выступления перед десятками тысяч представителей индийской диаспоры в городе Хьюстон (штат Техас). Трансляция велась на видеохостинге YouTube Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Он многого добился для американского народа и для мира", - заявил премьер Индии, стоя рядом с президентом США. Моди назвал "экстраординарным и беспрецедентным" мероприятие в Хьюстоне, на которое местная индийская диаспора постаралась собрать самое значительное число людей в истории визитов зарубежных лидеров в США (кроме Папы Римского).

"Мы встречались с Трампом несколько раз, и каждый раз мне оказывался неизменно теплый, дружественный, гостеприимный и пронизанный энергетикой прием. Я восхищаюсь им не только поэтому, но и благодаря его чувству свободы, любви к Америке, вере в ее будущее и решимости сделать ее снова великой", - отметил Моди. Он акцентировал внимание на том, что при действующей администрации в Белом доме "Индию считают подлинным другом", и назвал Трампа "подлинным другом Индии и великим американским президентом".

В воскресенье премьер-министр Индии обсудил на круглом столе в Хьюстоне с руководителями американских компаний энергетического сектора вопросы энергобезопасности. Моди находится с визитом в США, в рамках которого у него запланированы выступление перед американцами индийского происхождения, встреча с Трампом, участие в работе Генассамблеи ООН.

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