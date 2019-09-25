Япония ценит обещание Ирана не обладать, не производить и не использовать ядерное оружие

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает ценным обещание, данное ему духовным лидером Ирана Али Хаменеи, "не обладать, не производить и не использовать ядерное оружие". Об этом глава японского правительства заявил во вторник, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я считаю ценным обещание, данное мне лично верховным лидером Ирана Али Хаменеи по поводу ядерного оружия, которое заключается в трех позициях - не обладать, не производить и не использовать его. И тот факт, что он заверил меня в последовательной имплементации этих трех позиций иранской стороной", - подчеркнул Абэ.

Премьер-министр Японии в июне этого года посещал Иран, где встретился с президентом республики Хасаном Роухани и духовным лидером Али Хаменеи.

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