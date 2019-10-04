В Шотландии родителям запретят шлепать детей

4 октября 2019 08:51 (UTC+04:00)

Шотландия стала первым из регионов, входящих в состав Соединенного Королевства, вводящим запрет родителям шлепать детей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно итогам голосования, в четверг соответствующий законопроект был поддержан 80 членами регионального парламента, против выступили 29. Законопроект вступит в силу через год после получения королевской санкции.
В остальных частях Великобритании родителям разрешается "в пределах разумного" шлепать детей в дисциплинарных целях, в школах же физические наказания полностью запрещены.

В судах при рассмотрении дел, связанных с физическими наказаниями детей, учитывается, как именно был наказан ребенок, как часто он подвергается наказанию и в течение сколь долгого срока, возраст ребенка и последствия наказания для его психики и физического здоровья.

Сторонники запрета любых физических наказаний аргументируют свою позицию тем, что взрослые защищены от любого физического нападения законом, тогда как дети оказываются в заведомо уязвимом положении. Противники запрета выражают опасение, что тысячи родителей пострадают только за то, что пытаются добиться от своих детей послушания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лидер Консервативной партии в Шотландии объявила о своей отставке
Другие страны 29 августа 14:47
В Шотландии назвали остановку работы парламента черным днем для Великобритании
Другие страны 28 августа 16:39
Госдепартамент потратил $234 тыс. на поездку Трампа в его гольф-клуб в Шотландии
Другие страны 30 июля 13:12
В Шотландии заявили, что курс кабинета Джонсона опасен и ведет к "жесткому" Brexit
Европа 30 июля 03:07
В Германии назвали самые популярные имена для новорожденных в 2018 году
В мире 2 мая 17:06
В Шотландии среди населения растет поддержка идеи независимости от Лондона
В мире 27 апреля 12:31
Лента новостей
Турция увеличила экспорт и импорт в тюркоязычные страны
Турция 09:02
Япония пригласит на встречу глав МИД G20 еще девять стран
Другие страны 08:33
СБ ООН после консультаций США и КНДР обсудит 8 октября запуск ракеты Пхеньяном
Другие страны 08:10
Прах Ганди украли из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия
Другие страны 07:35
Цукерберг встал на защиту сквозного шифрования данных в приложениях Facebook
Другие страны 07:05
Facebook представила мессенджер для пользователей Instagram
Другие страны 06:35
В США из-за курения электронных сигарет умерли 18 человек
Другие страны 06:00
Премьер Ирака считает необходимыми перестановки в правительстве на фоне протестов
Другие страны 05:30
Министры обороны США и Японии считают новое ракетное испытание КНДР провокационным
Другие страны 04:50