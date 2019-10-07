В Тунисе завершились парламентские выборы

Голосование на парламентских выборах завершилось в воскресенье в Тунисе. Как сообщил на пресс-конференции официальный представитель Высшей независимой комиссии по выборам (ВНКВ, выполняет функции Центризбиркома), явка, по данным на 14:30 по местному времени составила 23,5%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В большинстве регионов страны участки открыли свои двери в 08:00 и закрылись в 18:00. В отдельных районах время их работы по соображениям безопасности было сокращено: голосование там началось в 10:00 и закончилось в 16:00. Выборы прошли в 33 округах, из которых 27 расположены на территории республики.

На депутатские мандаты в 217-местной Ассамблее народных представителей претендуют более 15,3 тыс. кандидатов.

По мнению местных политологов, после серьезного поражения представителей правящего в стране либерально-демократического лагеря в первом туре досрочных президентских выборов (второй тур ожидается 13 октября) основными фаворитами парламентских выборов стали кандидаты от антисистемных политических сил, а также выдвиженцы исламистской партии "Ан-Нахда".

Как сообщила ВНКВ, предварительные результаты стартовавшего 4 октября голосования на зарубежных участках также продемонстрировали низкую явку избирателей, уровень которой составил около 12%.

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