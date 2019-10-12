Почти 2000 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна "Хагибис"

Из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, японские авиакомпании отменили 1929 международных и внутренних авиарейсов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации телеканала NHK, на международных направлениях на субботу три авиакомпании Japan Airlines Corporation (JAL), All Nippon Airways (ANA), Peach Aviation отменили 262 авиарейса. На внутренних линиях 13 авиаперевозчиков, включая двух крупнейших JAL и ANA, отменили 1667 рейсов.

Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.