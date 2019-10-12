Почти 2000 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна "Хагибис"

12 октября 2019 07:05 (UTC+04:00)

Из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, японские авиакомпании отменили 1929 международных и внутренних авиарейсов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации телеканала NHK, на международных направлениях на субботу три авиакомпании Japan Airlines Corporation (JAL), All Nippon Airways (ANA), Peach Aviation отменили 262 авиарейса. На внутренних линиях 13 авиаперевозчиков, включая двух крупнейших JAL и ANA, отменили 1667 рейсов.

Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Почти 1,8 млн человек в Японии могут эвакуировать из-за тайфуна "Хагибис"
Другие страны 08:13
В Японии из-за тайфуна "Хагибис" остались без света почти полмиллиона домов
Другие страны 06:19
Малазийская компания может внедрить систему зеленых технологий в Узбекистан
Энергетика 11 октября 14:34
Абэ призвал принять меры для защиты населения перед тайфуном "Хагибис"
В мире 11 октября 08:47
Тайфун "Хагибис" привел к масштабным перебоям в работе транспорта в Японии
Другие страны 11 октября 08:09
Власти Японии информируют туристов о приближающемся тайфуне
Другие страны 11 октября 07:00
Лента новостей
Россия и Китай согласовали контракт на разработку тяжелого вертолета
Россия 08:27
Почти 1,8 млн человек в Японии могут эвакуировать из-за тайфуна "Хагибис"
Другие страны 08:13
Азербайджан в тройке самых популярных направлений для стран Ближнего Востока
Туризм 08:00
В США умер актер Роберт Форстер
США 07:47
В США начали расследование в отношении адвоката Трампа
США 07:37
В Канаде задержаны два подростка, направившие в школы сообщения с угрозами
Другие страны 06:41
В Японии из-за тайфуна "Хагибис" остались без света почти полмиллиона домов
Другие страны 06:19
В Шотландии задержали француза, подозреваемого в убийстве всей своей семьи
Европа 05:53
И.о. главы министерства внутренней безопасности США Макалинан уходит с поста
США 05:27