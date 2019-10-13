Полиция в Брюсселе применила спецсредства для разгона экоактивистов

13 октября 2019 02:54 (UTC+04:00)

Полиция в Брюсселе применила водомет, слезоточивый газ и дубинки для вытеснения участников акции Extinction Rebellion, без согласования собравшихся в субботу на Королевской площади в центре столицы, более сотни человек были задержаны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Несмотря на то, что участники акции вели себя в целом мирно, основанием для разгона с применением спецсредств стало создание помех для транспорта. "Королевская площадь закрыта для движения. Полиция принимает меры для восстановления движения транспорта на этой важной городской артерии", - сообщила пресс-служба управления полиции по центральному району.

Через площадь, расположенную в двух шагах от дворца монарха, проходят несколько маршрутов городского транспорта. Позднее СМИ сообщили о задержании более сотни человек. Точные данные правоохранительные органы пока не обнародовали.

Сообщалось, что брюссельская полиция действовала по привычной схеме при противодействии несанкционированным акциям: брала в кольцо большие группы участников, а затем массово доставляла их во временный пункт задержания в казармах Эттербека. Многих, по свидетельствам журналистов и очевидцев, задерживали при попытке проникнуть в Королевский парк, проведение акций в котором запрещено законом.
Организаторы акции заявляли ранее в субботу, что смогли собрать на площади свыше 1 тысячи человек и планировали провести там 24 часа.

В понедельник началась первая глобальная акция движения Extinction Rebellion, заявляющего, что борется с загрязнением окружающей среды. Активисты и сторонники движения одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах. Акции вызывают неоднозначную реакцию у местных жителей - экоактивисты мешают движению транспорта, создают проблемы для прохода людей.

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