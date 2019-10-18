Во Франции предотвращен теракт в стиле атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке

Французские правоохранители арестовали подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам министра, подозреваемый, который "вдохновлялся 11 сентября" и планировал угнать самолет, был арестован в прошлом месяце. Кастанер отметил, что этот арест стал 60-м предотвращенным терактом во Франции, начиная с 2013 года.

Источники в полиции сообщили, что речь идет о 30-летнем гражданине Франции, проживающем в столичном департаменте О-де-Сен.

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