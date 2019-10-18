Президент Бразилии отложил выдвижение сына на должность посла в США

18 октября 2019 05:38 (UTC+04:00)

Президент Бразилии Жаир Болсонару отложил в четверг выдвижение кандидатуры своего сына Эдуарду на должность посла в США, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Кризис в Cоциал-либеральной партии (PSL) и недостаток голосов в сенате для утверждения кандидатуры Эдуарду Болсонару в должности посла в Соединённых Штатах вынудили Жаира Болсонару отложить планы назначения 03 (Эдуарду - третий сын президента) на пост в Вашингтоне", - сказано в материале издания.

По словам его собеседников, представителей Эдуарду, шанс выдвижения Болсонару-младшего в 2019 году - нулевой. Вероятнее всего, это произойдёт по истечении его депутатского мандата в 2022 году.
Жаир Болсонару впервые заявил о намерении назначить Эдуарду послом в США в начале июля. По его словам, отношение к сыну президента в должности посла будет отличаться от отношения к "обычному послу".

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