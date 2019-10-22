В нескольких городах Боливии начались протесты после оглашения результатов выборов

Акции протеста проходят в понедельник вечером в ряде боливийских городов из-за несогласия с оглашенными результатами выборов президента, согласно которым победу одерживает действующий глава государства Эво Моралес. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета El Deber.

По ее данным, манифестации, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, проходят в фактической столице страны Ла-Пасе и официальной столице Сукре, а также в городах Оруро, Санта-Крус, Кочабамба и Потоси.

В Сукре у здания местного отделения избирательного суда протестующие разожгли огонь. В Потоси и Кочабамбе из-за манифестаций у здания избирательной комиссии был приостановлен подсчет голосов.

Голосование на президентских и парламентских выборах прошло в Боливии в воскресенье, первые предварительные результаты были опубликованы спустя почти четыре часа после закрытия участков. После их оглашения бывший глава государства и кандидат в президенты Карлос Меса заявил, что итоги прошедшего голосования должны позволить ему выйти во второй тур. Действующий лидер страны Эво Моралес в свою очередь сказал, что не подсчитанные на тот момент голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

Во вторник вечером Высший избирательный суд опубликовал новые данные предварительного быстрого подсчета голосов, согласно которым Моралес набирает необходимое количество голосов для победы в первом туре. Меса заявил, что не признает возможную победу нынешнего главы государства.

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