В Эстонии cильный шторм оставил без электричества 61 тысячу домохозяйств

Сильный шторм в воскресенье оставил без электричества 61 тысячу домохозяйств в Эстонии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сильный шторм в воскресенье оставил без электричества 61 тысячу домохозяйств в Эстонии, а также целый город Вильянди (население более 17 тысяч человек - ред.)", - говорится в сообщении.

По словам менеджера Elektrilevi Юри Классена, шторм начал распространяться по острову Сааремаа, Пярнускому и Вильяндискому уездам в воскресенье днем и постепенно распространяется по всей стране. Ветер ломает деревья, которые падают на линии электропередач и обрывают провода.

"Сотрудники Elektrilevi активно работают над устранением неисправностей, но вполне вероятно, что устранение неполадок продолжится в воскресенье вечером и в понедельник", - добавил Классен.

Спасательный департамент обратился к водителям автомобилей с просьбой по возможности отказаться от поездок в такую погоду, поскольку движение на многих дорогах перекрыто или затруднено из-за упавших деревьев.



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