Меркель считает, что ситуация вокруг Ирана становится все сложнее

Ситуация вокруг Тегерана становится все сложнее, но, как и прежде, следует поддерживать с ним диалог. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С каждым шагом ситуация, конечно, становится сложнее", - сказала она, комментируя заявление иранской стороны о возобновлении обогащения урана на ядерном объекте Фордо. Меркель подчеркнула, что власти ФРГ "поддерживают диалог с Ираном". "Исчерпывающего анализа мы пока не проводили", - отметила канцлер.

Иран в ночь на 7 ноября возобновил обогащение урана на ядерном объекте Фордо, находящемся в 180 км к югу от Тегерана. В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий, по условиям которого не имел права обогащать уран до 2025 года. В прошлом году из договора вышли США, что привело к сокращению выполнения Тегераном его обязательств по данной сделке.

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