Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений

10 ноября 2019 13:40 (UTC+04:00)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем в будущем совместно развивать системы вооружений, в том числе проект военных самолетов и проект танков. Германия и Франция находятся здесь на острие развития", - заявила канцлер в своем традиционном еженедельном видеообращении, посвященном в этот раз 64-й годовщине со дня основания бундесвера.

Канцлер добавила, что безопасность Германии обеспечивает "наличие бундесвера", поэтому вооруженные силы должны получить необходимые финансовые ресурсы для развития.

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