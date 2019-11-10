В Бангладеш четыре человека погибли из-за циклона "Бульбуль"

10 ноября 2019 14:25 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли и девять пострадали в Бангладеш в результате циклона, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее со ссылкой на интернет-издание bdnews24 сообщалось, что более 1,8 миллиона человек эвакуируют в Бангладеш из-за приближающегося циклона "Бульбуль". Он обрушился на территорию страны в субботу вечером, затем проследовал на территорию Индии – в штат Западная Бенгалия.

По информации Dhaka Tribune, в округе Кхулна на юго-западе страны упавшие из-за циклона деревья придавили двух человек – мужчину и женщину. В южном округе Патуакхали скончался пожилой мужчина: снесенное циклоном дерево упало на его дом. Еще одна пожилая женщина умерла после того, как укрылась от шторма в приюте.

По данным бангладешского минздрава, которые приводит газета, пострадали девять человек.
При этом газета Times of India передает официальные данные, согласно которым из-за последствий циклона в Индии с субботы погибли четыре человека.

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