В Южной Корее прогремел взрыв в лаборатории оборонного НИИ

Взрыв произошел в лаборатории государственного Научного института обороны Республики Корея, в результате погиб один сотрудник, ещё пятеро получили травмы. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рёнхап.

На месте взрыва работают более 30 единиц техники и 120 сотрудников экстренных служб. Сейчас ведётся расследование детальных обстоятельств происшествия, пожарные выясняют, какие опыты проводились НИИ. Пострадавшие доставлены в ближайший госпиталь.

Научный институт обороны – подведомственная организация южнокорейского министерства обороны, ответственная за разработку передовых вооружений, включая танки, самоходные артиллерийские установки и ракеты всех типов.

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