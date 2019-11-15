Боливия объявила о выходе из социалистического альянса стран Латамерики

Министр иностранных дел Боливии Карен Лонгарик заявила о выходе страны из Боливарианского альянса народов Америки (ALBA), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы вышли из ALBA, поэтому его (министра иностранных дел правительства Эво Моралеса Диего Пари, который отказался уходить в отставку) план действий в Никарагуа, этот сценарий ALBA нас совсем не интересует", - заявила Лонгарик журналистам, слова министра приводит издание Erbol.

По словам министра, правительство отстранило от работы представителя при ООН Сашу Льоренти, посла на Кубе Ариану Камперо, а также 80% послов, которые являлись не карьерными дипломатами, а политическими сотрудниками правительства Моралеса.

Все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес, конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.