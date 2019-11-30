В Канаде задержан угонщик пожарной машины, пытавшийся наехать на пешеходов

Полиция Виннипега (провинция Манитоба) задержала мужчину, который на угнанной пожарной машине попытался задавить людей в городском центральном парке. Об этом в пятницу сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подозреваемый задержан в ходе полицейской погони с участием более 10 автомобилей. При задержании полицейские использовали электрошокер.

Известно, что пожарная машина была угнана, когда прибыла на вызов об аварии нескольких автомобилей на шоссе. Другой информации пока не поступало.

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