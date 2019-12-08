Моралес возглавит штаб своей партии на выборах президента Боливии

8 декабря 2019 03:07 (UTC+04:00)

Большой съезд боливийского Движения к социализму (MAS) выбрал экс-президента Эво Моралеса руководителем своей президентской кампании 2020 года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Благодарю за доверие возглавить кампанию. Мы выберем единого кандидата и вновь победим в первом туре", - сообщил в субботу сам Моралес в Twitter.

Ранее сообщалось, что участники съезда MAS и социальных движений Боливии, проходящего в Кочабамбе, могут в субботу назвать нового единого кандидата в президенты от социалистов. Специалисты склоняются к тому, что это будет заместитель Моралеса в Шести тропических федерациях Боливии, 30-летний политолог из Кочабамбы Андронико Родригес. В интервью РИА Новости Родригес подтверждал готовность к выдвижению в случае поддержки со стороны партии и Моралеса.

О намерении участвовать в выборах президента в марте-апреле уже заявили основной конкурент Моралеса на аннулированных октябрьских выборах Карлос Меса, а также другой правый политик, Луис Камачо. Считается, что отсутствие единства в рядах правых и выдвижение нескольких кандидатов может осложнить противостояние с социалистами на предстоящих выборах.

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