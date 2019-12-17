Разбившийся в Эфиопии самолет принадлежал к самой продаваемой серии Boeing 737

17 декабря 2019 03:53 (UTC+04:00)

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившийся в Эфиопии в воскресенье, принадлежал к последнему поколению Boeing 737 Max, которое выпускается в четырех версиях и является самым раскупаемым в истории американской корпорации. Эти сведения изложены на сайте корпорация Boeing, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Boeing 737 Max является наиболее быстро продаваемым самолетом в истории Boeing, на него приходится почти 4,7 тыс. заказов от более 100 клиентов в мире", - указывается на сайте корпорации. Она называет главными достоинствами данной модели экономичность, надежность и небольшое количество задержек при выполнении рейсов.

По данным Boeing, самолеты данного поколения эксплуатируются 69 авиакомпаниями, среди которых нет российских. В списке авиаперевозчиков значатся американские United States, American Airlines, Southwest Airlines и United Airlines, аргентинская Aerolneas Argentinas, китайская Air China, исландская Icelandair, польская LOT, а также компании Канады, Азербайджана, Норвегии, Южной Кореи, Турции, Омана, Катара и других стран.

Boeing 737 Max выпускается в четырех модификациях: 7,8, 9 и 10. Восьмая рассчитана на максимум 210 пассажиров при дальности полета 6570 км (без заправки), что сравнимо с девятой и десятой моделями, но уступает седьмой (7130 км). Как отмечает газета The New York Times, у восьмой модели срок эксплуатации самый долгий.

Местные СМИ обращают внимание на то, что это вторая катастрофа американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек - восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. По предварительным данным, к катастрофе могла привести неправильная настройка датчика угла атаки, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ошибочную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта.

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