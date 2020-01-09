Ящик, в котором Карлос Гон покинул Японию, не досматривали при ввозе в страну

9 января 2020 07:13 (UTC+04:00)

Сотрудники японской таможни не проводили досмотр крупногабаритного ящика для музыкальных инструментов, в котором бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон совершил побег, при его ввозе в страну, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, двое мужчин, прибывших на частном самолете в аэропорт Кансай в городе Осака утром 29 декабря, говорили с представителями таможни на английском языке и сказали, что внутри находится звуковое оборудование. Их объяснения не вызвали подозрений, и ящик не стали досматривать. После этого мужчины доставили его в отель рядом с аэропортом и отправились на вокзал Осаки, откуда на скоростном экспрессе "синкансэн" перебрались в Токио.

Карлос Гон покинул свою квартиру в районе Адзабу днем. Судя по камерам видеонаблюдения, на нем была одета темная одежда, а лицо скрывала медицинская маска. Гон встретился с двумя мужчинами в отеле, после чего переоделся и отправился вместе с ними на вокзал Токио, где они сели на экспресс до Осаки. Затем группа доехала до отеля возле аэропорта.

Там Гон забрался в ранее привезенный ящик для музыкальных инструментов, который поздно вечером доставили в аэропорт для погрузки на частный самолет. Сотрудник таможни, заступивший на вечернюю смену, получил информацию от своего коллеги, что в ящике якобы находится звуковое оборудование, и также не стал проводить досмотр.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан через Турцию. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости.

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