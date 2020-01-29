В Бразилии число погибших из-за наводнений возросло до 64 человек

29 января 2020 10:32 (UTC+04:00)

Число погибших в результате наводнений и оползней в Бразилии возросло до 64. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Telesur.

Ранее сообщалось о 57 погибших.

Согласно последним данным, 53 человека погибли и 65 пострадали в штате Минас-Жерайс, на который пришелся основной удар стихии. Еще девять человек погибли в штате Эспириту-Санту и двое - в штате Рио-де-Жанейро. По меньшей мере 19 человек числятся пропавшими без вести. По данным телеканала, более 60 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Губернатор штата Минас-Жерайс Ромэу Зема объявил чрезвычайное положение в 101 муниципалитете из 853, выразил соболезнование семьям погибших и объявил по этому случаю трехдневный траур. В штате Эспириту-Санту чрезвычайное положение введено в четырех муниципалитетах.

По оценкам властей Бразилии, осадки должны в скором времени сократиться, однако сохраняется опасность новых оползней.

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