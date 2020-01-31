Хакеры похитили у японской NEC файлы оборонного значения

31 января 2020 05:05 (UTC+04:00)

Японский гигант в сфере информационных технологий и производства электроники, компания NEC подверглась многочисленным хакерским атакам, в результате которых было похищено почти 27 тыс. файлов, включая документы, связанные с контрактами Минобороны страны. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что за последние несколько лет неизвестные злоумышленники похитили с серверов NEC 27 445 файлов.

Ранее в январе стало известно, что массированной хакерской атаке подвергся один из крупнейших японских производителей электрического и электротехнического оборудования, компания Mitsubishi Electric. Злоумышленники получили доступ по крайней мере к 120 компьютерам и 40 серверам компании, в результате атаки могли быть похищены закрытые сведения о контрактах компании в сфере обороны, электрификации и железнодорожной отрасли.

Японская сторона полагает, что к подобным кибернетическим атакам могут быть причастны китайские хакерские группировки, такие как Tick и BlackTech.

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