На трассе в Колумбии взорвался автомобиль, погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли и 11 получили ранения в результате взрыва автомобиля на западе Колумбии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная газета Pais.

Взрыв прогремел в понедельник вечером на трассе в муниципалитете Росас, входящем в департамент Каука.

Изначально предполагалось, что взрыв мог быть атакой, направленной на районные военные части. Однако позднее армия сообщила, что речь идет о взрыве автомобиля, относящегося к общественным службам.

"Это не атака, это общественный транспорт, который ехал из города Пасто в Кали, он был в движении и взорвался", - заявил командующий одной из армейских дивизий генерал Хорхе Исаакс Ойос. Он добавил, что взрывная волна затронула еще два автомобиля, которые проезжали мимо.

"Те, кто был во взорвавшемся автомобиле, погибли. Там было семь человек. Те, кто был в других двух автомобилях, получили ранения", - заявил генерал.

По словам военного, в настоящее время ведется расследование случившегося.