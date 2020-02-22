Власти Афганистана заявили о снижении числа нападений талибов

Другие страны 22 февраля 2020 19:46 (UTC+04:00)
Власти Афганистана заявили о снижении числа нападений талибов

Число нападений талибов значительно уменьшилось в течение первых 12 часов после начала процесса по сокращению насилия в стране. об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил и.о. министра обороны Афганистана Асадулла Халид.

Ранее госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Телеканал Tolo News со ссылкой на талибов сообщил, что движение "Талибан" подтвердило подписание соглашения 29 февраля после достижения договоренности с афганскими властями о снижении уровня насилия. Семидневный режим сокращения насилия вступил в силу в ночь с пятницы на субботу.

Глава афганского силового ведомства отметил, что в некоторых районах страны, в частности в северной провинции Балх, несмотря на договоренности, талибы совершили несколько атак. Афганские вооруженные силы вынуждены были ответить, защищаясь от атак. По его словам, возможно, что инструкции лидеров талибов не дошли до рядовых членов движения. Он уточнил, что в Афганистане и регионе есть "элементы", которые попытаются нарушить новый порядок вещей. Однако, по словам главы ведомства, с этим можно справиться.
Афганский министр обороны и командующий вооруженными силами США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер заявили, что наступательные операции против талибов на это время были прекращены.

Новостное агентство Пажвак приводит слова Миллера, который выразил надежду, что период сокращения насилия в Афганистане будет продлен.
Канал 1TV News добавляет, что основной целью семидневного периода сокращения огня является то, чтобы талибы доказали, насколько они способны держать ситуацию под контролем перед подписанием мирного соглашения с США.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии
Пакистан принял резолюцию в связи с территориальной целостностью Азербайджана
Пакистан принял резолюцию в связи с территориальной целостностью Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии
Loading Bars
Лента новостей
Иран готов к переговорам с ЕС по вопросам региональной безопасности Ядерная программа 20:27
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии Политика 20:13
Пакистан принял резолюцию в связи с территориальной целостностью Азербайджана Политика 20:05
Президент Ильхам Алиев поздравил Императора Японии Политика 19:55
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии по 66-му Билясуварскому избирательному округу Политика 19:53
Власти Афганистана заявили о снижении числа нападений талибов Другие страны 19:46
В Берлине прошел Общеевропейский Карабахский митинг (ФОТО) Политика 19:17
Ливан сократит число авиарейсов в страны, где выявили коронавирус Арабские страны 19:08
Арестован экс-глава Нефтчалы Азербайджан 18:52
Во Франции задержали лидера "желтых жилетов" Европа 18:21
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии Политика 18:19
Эрдоган заявил, что Турция будет действовать в Сирии более решительно Турция 18:06
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Эстонии Политика 17:58
ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования по одному избирательному участку 83-го Агджабеди-Физулинского округа Политика 17:49
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии по 30-му Сураханскому округу Политика 17:45
Площадь посева подсолнечника в Азербайджане выросла на более чем 40% Бизнес 17:42
Аннулированы результаты парламентских выборов по одному участку Гарадагского избирательного округа Политика 17:33
ЦИК аннулировал итоги голосования на парламентских выборах по одному участку Евлахского избирательного округа Политика 17:22
Экс-глава ИВ Нефтчалы и задержанные вместе с ним лица предстали перед судом Политика 17:17
Азербайджанская компания о планах по экспорту сэндвич-панелей Бизнес 17:15
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в сфере строительства и эксплуатации автодорог Политика 17:08
Корпорация «TITAN GROUP» о планах по производству новых видов продукции в 2020 году Бизнес 17:03
Президент Ильхам Алиев присвоил почетное звание сотрудникам Госагентства автомобильных дорог Политика 16:57
В ЦИК Азербайджана началось заседание в связи с итогами парламентских выборов Политика 16:46
В Берлине проходит Общеевропейский Карабахский митинг (ФОТО) Политика 16:43
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с государственным секретарем Святого Престола (ФОТО) Политика 16:32
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с Папой Римским Франциском (ФОТО) Политика 16:18
IFC о проектах, реализованных в Грузии Финансы 16:08
Обнародован объем финподдержки Казахстана со стороны ВБ Бизнес 15:51
В Берлине открылась выставка, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО) Политика 15:44
Ввиду выявленного в Иране коронавируса Азербайджан усилил меры контроля на таможне Экономика 15:27
В Азербайджане усовершенствована система регистрации страховых случаев в рамках ОСАГО Экономика 15:20
Кёса и Кечал расскажут о традициях праздника Новруз Культура 15:15
Пенитенциарная служба Азербайджана закупит оборудование Тендеры 15:12
Нахчыванский производитель сухофруктов огласил ближайшие планы по экспорту Экономика 15:09
Арзу Нагиев: Подписание Азербайджаном Совместной декларации с членом G7 - Италией имеет крайне важное значение Политика 15:07
Иран приостанавливает паломнические поездки в Ирак из-за коронавируса Общество 14:55
Общеевропейский Карабахский митинг будет транслироваться в прямом эфире Политика 14:51
В Хачмазе приступил к работе Центр бизнес-инкубации (ФОТО) Экономика 14:46
Госкомтаможни Азербайджана о применением процедуры eTİR ИКТ 14:40
Что такое коронавирус – симптомы болезни, профилактика и защита Социум 14:39
ВОЗ обеспокоена числом заболевших коронавирусом без четкой эпидсвязи Европа 14:39
Samsung закроет на два дня завод из-за больной коронавирусом работницы Другие страны 14:32
Авиасообщение между Ираном и Азербайджаном функционирует в штатном режиме Туризм 14:32
В минпроме Туркменистана произведены кадровые назначения Туркменистан 14:23
Визит Президента Ильхама Алиева в Италию откроет новый путь из Азии в Европу - украинский эксперт Политика 14:20
В Узбекистане растет объем промышленного производства Финансы 14:19
Туркменский банк внедряет услугу электронного мобильного кошелька ИКТ 14:08
Обзор рынка капитала Грузии за неделю Финансы 14:02
Узбекистан наращивает производство легковых автомобилей Транспорт 14:01
Душа осталась в Ходжалы (ФОТО) Социум 13:57
В Азербайджане зафиксирован рост производства сельхозпродукции Бизнес 13:54
Грузия увеличила импорт цитрусовых из Турции Бизнес 13:53
Казахстан приостановил организацию туров в страны, где зарегистрирован коронавирус Туризм 13:45
Глава ВОЗ выразил обеспокоенность распространением коронавируса за пределами КНР Другие страны 13:41
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла Общество 13:40
Грузия увеличила экспорт муки в Турцию Бизнес 13:31
В Иране число зараженных коронавирусом выросло до 28 человек Общество 13:28
Госагентство о новой платной автомагистрали Азербайджан-Россия Транспорт 13:22
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит топливо ИКТ 13:21
Дальнейшее развитие страхования в Азербайджане зависит от политики Центробанка Экономика 13:19
Грузия снизила экспорт трикотажа в Турцию Бизнес 13:18
Когда она пела, из ее глаз текли слезы…Вспоминая Рубабу Мурадову (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:18
Назначен новый руководитель Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Политика 13:11
Грузия увеличила импорт нефтепродуктов из Турции Бизнес 13:00
Заместитель генерального директора Trend Севиль Микаилова о знаковом визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию (ВИДЕО) Политика 12:57
На сессии Верховного меджлиса Нахчывана будет избран председатель Политика 12:50
Узбекистан ведет переговоры с крупной энергетической компанией Египта Энергетика 12:45
Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса за помощь в борьбе с распространением коронавируса Другие страны 12:44
Италия поддержит охрану и продвижение исторического наследия Азербайджана Политика 12:44
Грузия увеличила экспорт ферросплавов в Турцию Бизнес 12:35
Казахстанская нефтедобывающая компания закупит источники питания Тендеры 12:28
Установка пластиковых коробок для счетчиков снизит число вмешательств в их работу - газовый оператор Азербайджана (ВИДЕО) Экономика 12:27
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт BOTAS Турция 12:25
Ирак намерен обсудить с Ираном распространение коронавируса Арабские страны 12:22
Хикмет Бабаоглу: Связи Азербайджана с Италией вышли на качественно новый уровень Политика 12:08
В Нигере в ходе военной операции ликвидировали 120 террористов Другие страны 12:06
Азер Алиев: Страхование жизни - это нетронутая целина Экономика 12:01
Обсуждены перспективы связей между таможенными службами Азербайджана и Литвы Бизнес 12:00
В Азербайджане ускоряется процесс внедрения многофункциональных смарт-карт ИКТ 11:52
В ООН назвали число жертв конфликта в Афганистане за десять лет Другие страны 11:44
Казахстанская компания арендует нефтедобывающее оборудование Тендеры 11:42
В Боснии и Герцеговине почтили память жертв Ходжалинского геноцида Политика 11:41
Боеспособность азербайджанской армии значительно возросла в последние годы - военный эксперт Политика 11:41
Twitter приостановит действие 70 поддерживающих Блумберга аккаунтов США 11:35
Граждане Ирана в Азербайджане не обращались с подозрением на коронавирус в Клинический медцентр - главврач Общество 11:30
ERIELL продолжает обустройство скважин в Узбекистане Энергетика 11:15
В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса Другие страны 11:15
США передали Узбекистану медматериалы в связи с предотвращением угрозы коронавируса Узбекистан 11:10
Азербайджан является крупным игроком не только для Италии, но и для ЕС в целом - голландский эксперт Энергетика 11:04
В Азербайджане может возрасти потребность в италоязычных кадрах Общество 10:47
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю Финансы 10:39
Госдеп настоял на вывозе американцев с коронавирусом из Японии США 10:37
Мы помним! В Баку выступят финалисты поэтического конкурса, посвященного Ходжалинской трагедии Социум 10:29
Туркменистан восстановил подачу электроэнергии в Узбекистан Энергетика 10:25
GOGC о достоинствах "Южного газового коридора" для Грузии Энергетика 10:13
Epsilon увеличивает пропускную способность газотранспортной системы Узбекистана Энергетика 10:03
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт 10:00
Обязательные виды страхования - двигатель развития страхового рынка Экономика 10:00
Обзор рынка драгметаллов Азербайджана за неделю Финансы 09:53
Все новости