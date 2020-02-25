В Канаде самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП
Небольшой пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при попытке вылететь из аэропорта города Драйден (провинция Онтарио, Канада). Об этом во вторник сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел вечером в понедельник. На борту самолета, модель которого не уточняется, находились восемь человек: шесть пассажиров и два члена экипажа. Двое из них получили травмы и были доставлены в больницу, но их жизни вне опасности.
О причинах происшествия не сообщается. Совет по безопасности на транспорте Канады уже оповещен о случившемся, но расследование инцидента еще не началось.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Турцией носят стратегический характер, построены на дружбе и братстве
От имени Президента Ильхама Алиева дан прием в честь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещен видеоролик, посвященный 28-ой годовщине Ходжалинского геноцида (ВИДЕО)
Министр: Словения рассматривает "Южный газовый коридор" как элемент укрепления энергобезопасности ЕС
Государственный визит Президента Азербайджана в Италию свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений - политолог
Проведение т.н. "выборов" сепаратистским режимом противоречит международным нормам и является нелегитимным - политолог
«Азербайджанские Авиалинии» перешли на новые технологии Amadeus в сфере обслуживания пассажиров (ФОТО)
В Баку проведено VIII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция
Турал Гянджалиев: Мы сделаем все, чтобы привлечь к международному суду виновников Ходжалинской трагедии