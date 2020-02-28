В Токио заявили, что ведут переговоры с МОК о проведении Олимпиады при любых условиях

Правительство Японии ведет переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК) о том, чтобы при любых условиях добиться проведения летней Олимпиады в Токио в соответствии с намеченным планом, несмотря на угрозу распространения нового коронавируса. Об этом заявила в пятницу в ходе слушаний в бюджетной комиссии нижней палаты парламента Сэйко Хасимото - министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Летняя Олимпиада должна начаться 24 июля. - сказала она. - Мы прилагаем усилия к тому, чтобы добиться в этом понимания от МОК. Олимпиада должна открыться при любых условиях".

В четверг в телефонном интервью японским СМИ президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что подготовка к Олимпиаде в Токио должна идти по графику, несмотря на ситуацию с коронавирусом. По его словам, МОК в тесном сотрудничестве с правительством Японии и оргкомитетом игр работает над тем, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и зрителей. Международный олимпийский комитет, сказал Бах, полностью заинтересован в успехе игр, начинающихся 24 июля.

В то же время ранее член МОК Ричард Паунд заявил о возможной отмене Олимпиады в Токио из-за распространения коронавируса. Он также отметил, что оргкомитет Олимпийских игр должен до конца мая принять решение относительно возможности проведения соревнований.

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като на прошлой неделе заявил, что японская сторона примет во внимание ситуацию с коронавирусом в свете предстоящей Олимпиады. В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ и председатель организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори неоднократно подчеркивали, что вопрос отмены или переносов сроков проведения Олимпиады не рассматривается.