В ЮАР выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом выявлен в Южно-Африканской Республике, заболел человек, вернувшийся из Италии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава минздрава страны.

Это первый выявленный случай на юге Африки.

"Сегодня утром, 5 марта, Национальный институт инфекционных болезней подтвердил положительный результат теста на COVID-19 у человека, который ранее считался предположительно больным. Пациент - это 38-летний мужчина, который ездил в Италию вместе с женой", - написал глава минздрава республики Звели Мхизе в Twitter.

Он отметил, что оба были в составе группы из 10 человек и прибыли в ЮАР 1 марта.

Также глава ведомства добавил, что 3 марта пациент обратился к врачу с симптомами болезни: у него были жар, кашель и недомогание, болели голова и горлo. В этот же день он самоизолировался дома. Также в домашний карантин отправился медик, к которому ходил больной.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй), вызванной новым коронавирусом. ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами КНР превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.