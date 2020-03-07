У берегов Вануату произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 05.43 по времени UTC. Эпицентр располагался в 53 километрах к юго-западу от столицы государства, города Порт-Вила (население более 50 тысяч человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.