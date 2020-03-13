В Индонезии подтвердили вторую смерть от коронавируса

Второй случай смерти от нового типа коронавируса подтвержден в Индонезии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Channel News Asia.

По данным телеканала, скончался 59-летний мужчина, проходивший лечение в больнице в провинции Центральная Ява. Сообщается, что положительные результаты анализов на COVID-19 были получены уже после установления факта смерти, зафиксированного в среду.

Как сообщили медики, ранее мужчина не выезжал за рубеж и не вступал в тесный контакт с иностранными гражданами.

В понедельник сообщалось о первом случае COVID-19 с летальным исходом, зафиксированном в стране. Как отмечалось, скончалась 53-летняя иностранка.

По состоянию на вечер четверга в Индонезии выявлено 34 случая инфицирования новым типом коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.