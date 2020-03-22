Военный вертолет разбился в Мексике
Многоцелевой вертолет Black Hawk Министерства военно-морского флота Мексики разбился в субботу в восточном штате Веракрус. Об этом ведомство сообщило в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Информируем о происшествии с вертолетом Black Hawk этого ведомства в районе Тепекуитлапа в муниципалитете Теуипанго, штат Веракрус", - говорится в записи. По данным Куитлауака Гарсии, губернатора региона, из числа находившихся на борту воздушного судна военных один погиб, девять пострадали. Политик в своем Twitter уточнил, что бойцы были задействованы в операции по освобождению похищенных людей.
Сведений о причинах авиакатастрофы обнародовано не было.
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