Мадуро заявил, что 77 человек в Венесуэле заражены коронавирусом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 77. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье во время выступления в Каракасе, его выступление транслировалось по государственному телевидению, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Должен вам сообщить, что в Венесуэле 77 человек заражены коронавирусом", - сказал он.

Мадуро добавил, что с помощью введения общенационального карантина удалось снизить скорость распространения вируса на 3%. "Иначе к сегодняшнему дню у нас было бы 2,1 тыс. случаев заражения, а через пять суток мы достигли бы 6 тыс. или больше", - отметил он.

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта. Мадуро 17 марта объявил о решении ввести карантин на всей территории Боливарианской Республики.