В Уругвае зафиксирована первая смерть заразившегося коронавирусом

Другие страны 29 марта 2020 08:52 (UTC+04:00)
В Уругвае зафиксирована первая смерть заразившегося коронавирусом

Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Уругвае. Об этом в субботу сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям республики (SINAE), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С сожалением сообщаем о первой смерти от коронавируса COVID-19 в Уругвае. Бывший министр Избирательного суда Родольфо Гонсалес Риссотто умер сегодня на 72-м году жизни", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. К настоящему времени врачи выявили 303 случая заражения на территории страны.

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