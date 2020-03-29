В Уругвае зафиксирована первая смерть заразившегося коронавирусом
Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Уругвае. Об этом в субботу сообщило Национальное управление по чрезвычайным ситуациям республики (SINAE), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С сожалением сообщаем о первой смерти от коронавируса COVID-19 в Уругвае. Бывший министр Избирательного суда Родольфо Гонсалес Риссотто умер сегодня на 72-м году жизни", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. К настоящему времени врачи выявили 303 случая заражения на территории страны.
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