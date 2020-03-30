Столицу Индонезии закроют на карантин из-за резкого роста числа заразившихся

Власти Индонезии с понедельника закрывают столицу на карантин в связи с масштабным ростом числа инфицированных коронавирусом в стране. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times со ссылкой на губернатора соседней провинции Западная Ява Ридвана Камиля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "в минувшие выходные полиция провела учения по ограничению движения транспорта, а также выставила кордоны на въезде в Джакарту". Чиновник также отметил, что, "кроме столицы, карантин будет объявлен и в тех провинциях, где число заразившихся стремительно увеличивается".

Джакарта стала эпицентром распространения коронавируса, там зарегистрировано 675 случаев - более половины от всех заболевших в Индонезии, население которой приближается к 270 млн. Между тем ежедневно из соседних городов несколько миллионов человек приезжают на работу в мегаполис. Власти опасаются, что таким образом вирус может стремительно распространиться на другие провинции.

Однако президент Джоко Видодо на прошлой неделе вновь подчеркнул, что не намерен объявлять чрезвычайное положение в стране и фактически полностью устанавливать карантин, как это было сделано в некоторых других государствах. Он объяснил это "особенностями культуры и менталитета населения Индонезии".