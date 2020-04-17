В Канаде небольшой самолет совершил аварийную посадку на автотрассу (ВИДЕО)
Одномоторный самолет совершил вынужденную посадку на одной из автомобильных трасс недалеко от канадского города Квебек-Сити (провинция Квебек). Об этом в четверг сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации полиции, у самолета Piper PA-28 Cherokee возникли проблемы, характер которых не уточняется, когда он находился в нескольких километрах от местного аэропорта. Пилот принял решение посадить самолет на ближайшую трассу, что ему удалось сделать без происшествий, так как на шоссе почти не было автомобилей.
В результате инцидента никто не пострадал, но автотрасса в одном направлении была закрыта около часа. За это время прибывшие пожарные и эвакуатор смогли убрать самолет с дороги.
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