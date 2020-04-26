В Индии число заразившихся коронавирусом выросло за сутки почти на 2 тыс.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индии выросло за сутки на 1 990, что является рекордным показателем для этой страны. Общее число инфицированных достигло 26 496. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье на своем сайте индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

По данным ведомства, число умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, возросло за 24 часа на 49 и достигло 824.

Предыдущий рекорд роста числа инфицированных за сутки в Индии был установлен на этой неделе в период с утра четверга до утра пятницы - 1 684. Средний суточный рост выявленных новых случаев заражения в стране на этой неделе превысил 1,4 тыс.

По данным Минздрава, в больницах Индии в настоящее время проходят лечение 19 868 пациентов, инфицированных коронавирусом, 5 804 заболевших выздоровели.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал власти всех штатов и союзных территорий обеспечить соблюдение режима строгой изоляции до 14 апреля. Затем глава правительства продлил этот срок до 3 мая включительно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2,8 млн человек, зафиксировано свыше 200 тыс. смертельных исходов.