В Индии число заразившихся коронавирусом выросло за сутки почти на 2 тыс.

Другие страны 26 апреля 2020 08:56 (UTC+04:00)
В Индии число заразившихся коронавирусом выросло за сутки почти на 2 тыс.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индии выросло за сутки на 1 990, что является рекордным показателем для этой страны. Общее число инфицированных достигло 26 496. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье на своем сайте индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

По данным ведомства, число умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, возросло за 24 часа на 49 и достигло 824.

Предыдущий рекорд роста числа инфицированных за сутки в Индии был установлен на этой неделе в период с утра четверга до утра пятницы - 1 684. Средний суточный рост выявленных новых случаев заражения в стране на этой неделе превысил 1,4 тыс.

По данным Минздрава, в больницах Индии в настоящее время проходят лечение 19 868 пациентов, инфицированных коронавирусом, 5 804 заболевших выздоровели.

Премьер-министр Нарендра Моди призвал власти всех штатов и союзных территорий обеспечить соблюдение режима строгой изоляции до 14 апреля. Затем глава правительства продлил этот срок до 3 мая включительно.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2,8 млн человек, зафиксировано свыше 200 тыс. смертельных исходов.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Фарид Новрузи завершил первый этап кругосветного путешествия. Второй этап стартует летом (ФОТО)
Фарид Новрузи завершил первый этап кругосветного путешествия. Второй этап стартует летом (ФОТО)
180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов и не только (ФОТО)
180-дневное кругосветное путешествие продолжается: Фарид Новрузи побывал в деревне хоббитов и не только (ФОТО)
На деревянном велосипеде из Греции в Азербайджан! Такого я в жизни не видел - интервью (ВИДЕО, ФОТО)
На деревянном велосипеде из Греции в Азербайджан! Такого я в жизни не видел - интервью (ВИДЕО, ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
НБА разрешит клубам открыть тренировочные базы с 1 мая Спорт 09:08
Азербайджан наращивает производство электроэнергии Энергетика 09:00
В Индии число заразившихся коронавирусом выросло за сутки почти на 2 тыс. Другие страны 08:56
Власти США одобрили семь тест-систем на антитела к коронавирусу США 08:45
Финал Кубка Испании по футболу могут перенести из Севильи Спорт 08:23
СМИ нашли личный бронепоезд Ким Чен Ына на северокорейском курорте Другие страны 08:12
Власти Ливана начнут перезапуск экономики с 27 апреля Арабские страны 07:49
Белый дом рассматривает возможность отставки главы минздрава США 07:28
В Грузии от коронавируса выздоровели 139 человек Грузия 07:08
Власти Аргентины продлили карантин до 10 мая Другие страны 06:51
Турция эвакуировала еще 1411 своих граждан из-за рубежа Турция 06:26
В Японии произошло землетрясение Другие страны 05:54
Трамп заявил, что не видит смысла в регулярных брифингах по коронавирусу США 05:30
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 45 тыс. Другие страны 05:07
Три человека погибли в результате схода оползня на западе Колумбии В мире 03:43
В Северной Корее ответили на сообщения о смерти Ким Чен Ына Другие страны 03:29
Глава Минздрава Израиля ушел в отставку на фоне критики в связи с пандемией Израиль 03:05
Борис Джонсон вернется к исполнению обязанностей 27 апреля Европа 02:40
Премьер-министр Франции представит 28 апреля план по выходу страны из карантина Европа 02:20
В Москве за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом Россия 02:11
В Азербайджане обнародована сумма средств, выплаченных наемным работникам, пострадавшим от пандемии Экономика 01:56
В Италии отметили значительное замедление распространения COVID-19 Европа 01:20
Турция эвакуировала более 60 тысяч своих граждан из-за коронавируса - Чавушоглу Турция 00:54
Более 100 человек задержаны в Берлине на акции протеста против карантинных мер Европа 00:28
Исполняется 112 лет со дня рождения выдающегося писателя и ученого-литературоведа Мир Джалала Пашаева Политика 00:01
Хикмет Гаджиев: Азербайджан - пример истории успеха в борьбе с COVID-19 (ВИДЕО) Политика 25 апреля 23:55
Флорида после штата Нью-Йорк получит тесты на антитела к коронавирусу США 25 апреля 23:45
Шведские ученые разработали новый тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера В мире 25 апреля 23:07
Обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус в Азербайджане Общество 25 апреля 22:40
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 200 тыс. В мире 25 апреля 22:36
Обнародована сумма средств, выплаченных предпринимателям, пострадавшим от коронавируса Экономика 25 апреля 22:26
Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу с подозрением на пневмонию Спорт 25 апреля 22:01
Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос приема на работу учителей и их распределения Общество 25 апреля 21:46
Путин и Трамп приняли совместное заявление к годовщине встречи на Эльбе Россия 25 апреля 21:18
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 106 человек Турция 25 апреля 21:02
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 25 апреля 20:41
Особенности месяца Рамазан по время пандемии коронавируса – ответы Гаджи Фуада Нуруллы Интервью 25 апреля 20:21
Количество смертей из-за коронавируса в Великобритании превысило 20 тыс. Европа 25 апреля 20:17
Минфин США выплатил $12,4 млрд 93 пострадавшим из-за пандемии местным авиакомпаниям США 25 апреля 19:59
Одна из основных целей программы поддержки связана с защитой занятости населения - министр Экономика 25 апреля 19:16
Льготы в рамках ипотечного кредитования получат лишь потерявшие работу или доход Экономика 25 апреля 19:14
Сахиб Алекперов: Нет разногласий или противоречий относительно предоставления социальных пособий Экономика 25 апреля 18:49
Микаил Джаббаров: Для предоставления социальных пособий VÖEN человека не имеет значения Экономика 25 апреля 18:36
Обнародованы данные об ущербе, нанесенным коронавирусом экономике Азербайджана Экономика 25 апреля 18:35
Boeing заявила о разрыве сделки с Embraer В мире 25 апреля 18:15
На рабочих местах должны систематически соблюдаться правила гигиены – Микаил Джаббаров Экономика 25 апреля 17:33
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и всех мусульман мира по случаю начала месяца Рамазан (ФОТО) Политика 25 апреля 17:32
Микаил Джаббаров: В течение следующих дней ожидается принятие налоговых льгот для предпринимателей Экономика 25 апреля 17:18
Сердце красавиц склонно к измене, или что объединило вокалистов Азербайджана и Турции (ВИДЕО) Культура 25 апреля 17:04
Сегодня в Азербайджане температура воздуха была ниже климатической нормы Общество 25 апреля 16:57
ЦБ предусматривает ряд мер по предоставлению дополнительных стимулов на рынке ценных бумаг Финансы 25 апреля 16:37
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят для Метрополитен-опера в своих апартаментах в Вене Культура 25 апреля 16:27
Президент Ильхам Алиев с чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине Фейзавер Туран Алпсар Политика 25 апреля 16:22
Будут отложены некоторые обязательные выплаты азербайджанских страховщиков Экономика 25 апреля 16:10
В Азербайджане разработаны рекомендации банкам в отношении задержек кредитных выплат Финансы 25 апреля 16:08
Азербайджанцы из Турции поддержали Италию. Образы классиков различного времени (ВИДЕО) Культура 25 апреля 15:59
В Азербайджане выявлено 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 67 человек — Оперативный штаб Общество 25 апреля 15:59
В Казахстане рассмотрены способы стимулирования развития ГМК Бизнес 25 апреля 15:55
Срок полного страхования вкладов продлен на девять месяцев Политика 25 апреля 15:50
По инициативе Президента Ильхама Алиева будет проведен саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы Политика 25 апреля 15:42
Обнародованы льготы, предоставляемые азербайджанским страховщикам Экономика 25 апреля 15:29
ЦБ Азербайджана разработал план по снижению влияния особого карантинного режима на рынок капитала Финансы 25 апреля 15:18
ЦБ Азербайджана разработал меры дополнительной поддержки в отношении участников страхового рынка Экономика 25 апреля 14:56
Она внесла вклад в развитие культурных связей между Турцией и Азербайджаном – памяти Фейзавяр Алпсар Туран Социум 25 апреля 14:52
Азербайджанские народные песни и теснифы в соцсети (ФОТО) Культура 25 апреля 14:45
В области Казахстана нарастят объемы производства верблюжьего молока Бизнес 25 апреля 14:36
ЕС, Франция, ФРГ и Италия призвали к гуманитарному перемирию в Ливии в связи с Рамаданом Европа 25 апреля 14:33
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 25 апреля 14:19
МАГАТЭ поставит Узбекистану оборудование для диагностики больных коронавирусом ИКТ 25 апреля 14:16
В Эстонии стал функционировать Дом Азербайджана (ФОТО) Политика 25 апреля 14:13
Почтена память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова (ФОТО) Политика 25 апреля 14:12
Специально для Азербайджана от солистки Мариинского театра: Когда откроются границы… (ВИДЕО, ФОТО) Культура 25 апреля 14:12
Граждане Грузии вернулись из Барселоны спецрейсом Транспорт 25 апреля 14:02
Азербайджан является активным участником и получателем дивидендов проекта МТК «Север-Юг» - российский эксперт Политика 25 апреля 14:00
Афет Гасанова: Армянская сторона пытается уклониться от переговоров, прибегая ко всевозможным грязным уловкам Политика 25 апреля 13:55
Грузия запускает новую программу для развития молочной промышленности Бизнес 25 апреля 13:48
Трудные времена выявили лучшие черты народа и сорвали маски марионеток - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 25 апреля 13:31
В Балканском велаяте Туркменистана объявлен тендер на подбор подрядчиков для строительства зданий Тендеры 25 апреля 13:28
Вагит Алекперов заявил, что "Лукойл" может комфортно работать в России при цене нефти в $9-11 Россия 25 апреля 13:27
Завтра в Баку до 17 градусов тепла Общество 25 апреля 13:21
Состоялось заседание комиссии по аграрному развитию при Конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Бизнес 25 апреля 13:19
Выявлены целевые кибератаки на государственный сектор Азербайджана ИКТ 25 апреля 13:14
Благодарственные письма: Господин Президент, в этом сложном испытании Вы еще раз доказали, что Азербайджан является могущественным государством Политика 25 апреля 12:54
Азербайджанским страховщикам будут предоставлены льготы - ЦБА Экономика 25 апреля 12:52
Минтруда Азербайджана приступило к созданию подсистемы "военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование" Общество 25 апреля 12:43
Узбекистан расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Польшей Бизнес 25 апреля 12:40
США доставит в Грузию запасы пшеницы Бизнес 25 апреля 12:35
Facebook запускает сервис для видеоконференций Messenger Rooms США 25 апреля 12:35
Узбекистан получит экстренное финансирование Всемирного банка Финансы 25 апреля 12:34
ГК «Туркменгаз» объявляет тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 25 апреля 12:32
Народный артист Азербайджана и российские исполнители записали гимн в поддержку врачей (ВИДЕО) Культура 25 апреля 12:31
Правительство Грузии в 2020 году ожидает экономический спад Бизнес 25 апреля 12:24
Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку в России Россия 25 апреля 12:22
США увеличил объемы импорта товаров оборонпрома из Турции Турция 25 апреля 12:20
Сотрудники Таможенного комитета оказали помощь еще ряду семей в двух районах Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Общество 25 апреля 12:18
В Азербайджане проводятся телеуроки для дошкольников (ФОТО) Общество 25 апреля 12:16
Центробанк Азербайджана принял решение по кредитным льготам Финансы 25 апреля 12:03
ЕС и ФАО выделяют сельскохозяйственные гранты для поддержки Грузии Бизнес 25 апреля 11:56
Центры Службы "ASAN" вновь будут оказывать около 320 услуг Общество 25 апреля 11:56
ЕИБ помогает Узбекистану в борьбе с экономическими последствиями пандемии Финансы 25 апреля 11:53
Все новости