Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Японии

Другие страны 13 мая 2020 06:32 (UTC+04:00)
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Японии

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду в центральной части Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в префектуре Гифу, а очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

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