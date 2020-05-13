Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в центральной части Японии

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду в центральной части Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в префектуре Гифу, а очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.