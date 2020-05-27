У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1

Сейсмологи в среду зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался в 80 км к северо-западу от столицы государства города Порт-Вила, где проживают около 36 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные об угрозе цунами не поступали.