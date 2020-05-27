У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Сейсмологи в среду зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 у побережья Вануату. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался в 80 км к северо-западу от столицы государства города Порт-Вила, где проживают около 36 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные об угрозе цунами не поступали.
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