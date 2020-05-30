На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь с субботы на воскресенье в Тихом океане, недалеко от побережья северной префектуры Хоккайдо, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился рядом с округом Токати, а очаг залегал на глубине 90 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались практически во всех районах Хоккайдо.