Nikkei: Toshiba отчиталась об убытке в $1 млрд

Другие страны 5 июня 2020 09:42 (UTC+04:00)
Nikkei: Toshiba отчиталась об убытке в $1 млрд

Убыток одной из крупнейших японских корпораций Toshiba за прошлый финансовый год, который завершился 31 марта 2020 года, составил около 114,6 млрд иен (более $1 млрд). Об этом в пятницу сообщила ведущая деловая газета страны Nikkei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Примечательно, что 2018 финансовый год корпорация завершила с солидным плюсом - 1,01 трлн иен (более $9,2 млрд).

По данным издания, потери Toshiba связаны с продажей ее бизнеса по производству СПГ на территории США французской компании Total.

Toshiba остается в кризисе из-за произошедшего в 2017 году банкротства ее американской дочки Westinghouse Electric. В рамках масштабной реструктуризации компания также намеревается продать свою дочернюю компанию, работавшую в сфере АЭС в Великобритании. А в ближайшие пять лет японская Toshiba рассчитывает сократить свой персонал в различных сферах производства на 7 тыс. человек.

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