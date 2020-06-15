СМИ: король Марокко перенес операцию на сердце
Король Марокко Мухаммед VI в воскресенье перенес операцию на сердце. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Maghreb Arabe Press.
По его данным, операция, проведенная в клинике в Рабате, прошла успешно.
56-летний король страдал от нарушения сердечного ритма. Ему уже проводили подобную операцию в 2018 году в Париже, отмечает агентство.
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