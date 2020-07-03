Японские власти попросили США выдать лиц, арестованных там по делу Карлоса Гона

Токийская прокуратура официально объявила в пятницу, что обратилась к США с просьбой о выдаче бывшего бойца американского спецназа и его сына, которых подозревают в том, что они организовали побег из Японии бывшего руководителя автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. Запрос основан на двустороннем соглашении об экстрадиции преступников и объявленных в розыск. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает информационное агентство Kyodo.

Ранее эти лица, Майкл Тейлор и его сын Питер, были арестованы в США. Майкл Тейлор служил в американской армии в специальном подразделении, известном как зеленые береты. В последнее время он руководил частной компанией, занимавшейся бизнесом в сфере безопасности. Запрос Токийской прокуратуры будет рассмотрен судом в штате Массачусетс. Окончательное решение о выдаче будет принимать Государственный департамент США.

Японское следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре встретились в одной из токийских гостиниц с Карлосом Гоном, который перед этим беспрепятственно бежал из-под домашнего ареста. Они вместе поездом приехали в город Осака на юго-западе главного японского острова Хонсю. В его международном аэропорту экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный бизнес-джет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан, где он сейчас и находится.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения ¥9 млрд (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.