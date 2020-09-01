Япония направит третью команду специалистов в связи с разливом нефтепродуктов у Маврикия

Правительство Японии собирается направить третью группу специалистов для помощи в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Индийском океане возле острова Маврикий, где японское судно Wakashio село на мель. Об этом сообщил во вторник МИД Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что группа из шести специалистов вылетит из Японии к месту разлива 2 сентября. Первая подобная команда была отправлена из Японии на Маврикий 10 августа и вернулась на родину 23 августа. Вторая группа вылетела из Японии 19 августа и в настоящий момент продолжает работать на месте разлива.

Wakashio с 4 тыс. тонн нефтепродуктов на борту сел на мель 25 июля на прибрежном рифе. Из образовавшейся 5 августа пробоины вылилось около 1 тыс. тонн нефтепродуктов, что вызвало первую в истории страны подобную экологическую катастрофу. Судно затем раскололось на две части. Впоследствии с сухогруза были откачаны все находившиеся там нефтепродукты. Основные работы по ликвидации разлива также в целом завершились, за исключением отдельных нефтяных пятен в океане. Между тем загрязнение затронуло находящиеся в этом районе мангровые леса.