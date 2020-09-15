В Японии начался суд над бывшим соратником Карлоса Гона

Первое судебное заседание по делу бывшего члена совета директоров японской компании Nissan Грега Келли и соратника экс-главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона началось во вторник в Токийском окружном суде. Об этом сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Келли обвиняют в финансовых махинациях. Судебные заседания в Японии проходят в закрытом режиме без допуска прессы.

Ранее в интервью японскому общественному телевидению Грег Келли отверг обвинения в сговоре с Карлосом Гоном с целью осуществления каких-либо финансовых махинаций.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Речь идет о сумме, которая якобы должна была быть выплачена ему в качестве выходного пособия после ухода из корпорации, однако, согласно японскому законодательству, эти сведения все равно необходимо вносить в финансовую декларацию.

В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. В конце декабря он на частном самолете нелегально вылетел из Японии и через Турцию бежал в Ливан. На состоявшейся в Бейруте 8 января пресс-конференции Гон обвинил официальных лиц Японии и руководство компании Nissan в сговоре против него. Он также подверг жесткой критике японскую прокуратуру и судебную систему.