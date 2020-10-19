Эво Моралес назвал тревожной задержку с результатами экзитполов после выборов в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес в воскресенье выразил обеспокоенность в связи с задерживающейся публикацией результатов экзитполов после выборов президента.

"Выглядит странно и вызывает обеспокоенность, что спустя почти час с момента, когда снимается запрет на публикацию результатов экзитполов, компании их не публикуют. С чем связана задержка? Что они скрывают?" - написал он в "Твиттере". Согласно боливийским законам, публикация результатов экзитпола разрешена начиная с 20:00 (04:00 понедельника GMT+4).

По мнению Моралеса, задержка связана с попыткой "скрыть победу народа, который представляет "Движения к социализму", лидером которого он является. Ранее экс-президент выразил обеспокоенность тем, что Высший избирательный суд Боливии накануне выборов отказался от системы быстрого предварительного подсчета голосов.

В воскресенье в Боливии прошли президентские и парламентские выборы. Избирательные участки закрылись в 17:00 (01:00 GMT+4). К 22:15 (06:15 GMT+4) было подсчитано только 0,98% голосов. Согласно этим данным за бывшего министра экономики Боливии и сторонника Моралеса Луиса Арсе проголосовали 38,83%, за его основного соперника Карлоса Месту - 52,49%.