В Сомали совершили покушение на главу миграционной службы

По меньшей мере два человека погибли, трое ранены в результате покушения на главу службы по делам миграции и натурализации Мохамеда Адена Кофи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пресс-секретарь сомалийского правительства Исмаил Мухтар Оронджо сообщил агентству, что в результате теракта в столичном Могадишо были ранены три охранника чиновника. Представитель местной полиции сообщил агентству о двух жертвах взрыва. Сам чиновник не пострадал.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за покушение.